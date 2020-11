Gf Vip, Guenda Goria contro Elisabetta Gregoraci: «È priva di umanità e falsa, se la sfiori ti sbrana»

Che non fossero esattamente amiche si era già capito dentro la casa del Grande Fratello Vip. Adesso che Guenda Goria è stata eliminata dal reality condotto da Alfonso Signorini, però le polemiche con Elisabetta Gregoraci non si sono certo placate. «Vive della sua immagine, priva di umanità e se la sfiori ti sbrana», ha detto l'ex concorrente del Gf Vip.

Concetto ribadito tra le righe di un'intervista al settimanale Chi: «Non mi piace. Passa il tempo e il suo essere falsa viene fuori sempre di più. Vive della sua immagine è completamente priva di senso di ironia - ha proseguito Goria - scioccante, credetemi: nella sua perfezione c'è qualcosa di sinistro, ma tanto imperfetto». Presupposti che lasciano trasparire la conclusione:«Elisabetta manca di umanità in pieno. Anzi, non sa nemmeno cosa sia».

Guenda Goria, oltre alla mamma Maria Teresa Ruta, nella casa ha stretto in modo particolare con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Proprio quest'ultimo, secondo lei sarà il vincitore dell'edizione: Un generoso, creativo. Uno che prende posizioni e si mette a nudo, vero fino in fondo». Diversa l'opinione su Francesco Oppini: «È uno stratega, ma attenzione che per ricoprire quel ruolo bisogna essere furbi. Lui non sa ascoltare, si fa scoprire facilmente le carte. Uno stratega di seconda mano, di scorta».

Quindi una battuta sull'ex Christian Leone: «Non ha lasciato il segno nel mio cuore. Diciamo che è simpatico. Ho letto le sue dichiarazioni. Ma non ha il peso specifico, né gli strumenti intellettuali per starmi accanto. Poi non è che sia stato questo grande amore, ha cercato visibilità», ha concluso Goria.

