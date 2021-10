Elisabetta Gregoraci, la showgirl fuori dalla stagione televisiva 2021/22. Maurizio Costanzo commenta: «Deve fare ancora gavetta»

Niente programmi televisivi per Elisabetta Gregoraci nella stagione 2021/2022. Dopo la partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, lo scorso anno, la 41enne ha condotto la kermesse estiva Battiti Live, come da consuetudine ormai, e ha affiancato Enrico Papi in una puntata di Scherzi a parte. Da qui, stop: era quotata come la prima donna di Honolulu, il nuovo format comico di Italia Uno, ma Mediaset ha preferito Fatima Trotta, ex volto di Made in Sud. Che succede per Eligreg? A dare una risposta ci ha pensato Maurizio Costanzo.

Sulle pagine del settimanale Nuovo, dove da anni il giornalista cura una rubrica televisiva, ha spiegato cosa si nasconde dietro lo stallo in tv della Gregoraci. Costanzo ha precisato che il Grande Fratello Vip non è un ufficio di collocamento e non per forza tutti quelli che partecipano al reality show devono poi trovare lavoro sul piccolo schermo. A detta di Maurizio Costanzo, Elisabetta Gregoraci è una donna che ha fatto la sua esperienza di vita nel bunker di Cinecittà, ma non è ancora pronta.

Per il giornalista, quindi, la showgirl deve fare un po’ di gavetta prima di poter arrivare al timone di un programma tutto suo. «Elisabetta Gregoraci - dice Costanzo - si muove in un contesto in cui c’è competizione, con presentatrici di livello, quindi non è facile trovare spazio. Eli è ancora giovane e ha tante chance. Le serve pazienza…».