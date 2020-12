Elisabetta Gregoraci scaricata in diretta da Pierpaolo Pretelli: «Mi condizionavi, ora penso a me». Lei reagisce così

Non è finito nel migliore dei modi il flirt, o presunto tale, fra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Dopo l'addio alla casa del Gf Vip, la showgirl calabrese ha avuto modo confrontarsi in diretta con il suo ex "amico speciale" in un acceso confronto che non lascia nessun dubbio sulla fine della loro storia. La Gregoraci ha così rimproverato Pretelli: «Io sono felice che tu stia bene, mi hai lasciato un biglietto in cui mi dicevi che ti mancavo e dopo nemmeno due giorni ridi e scherzi». Secca la risposta dell'ex velino, che mette definitivamente una pietra sopra la loro relazione: «Ora guardo a Pierpaolo, fino all'altro giorno pensavo solo ad Elisabetta, penso solo a me. Ovvio che se fosse nata una storia d'amore la mia reazione sarebbe stata diversa».

Pretelli ha aggiunto: «Io da vittima non ci passo, quando eri qui la tua presenza mi condizionava. Però tu non sei stata chiara. Tu eri molto confusa perché quando dicevi siamo amici speciali e poi Alfonso ti chiedeva quanto voglia da 1 a 10 di baciare Elisabetta dicevi 10». Colpita dall'affondo di Pierpaolo, la Gregoraci ha provato a chiudere il dibattito smorzando i toni: «Sei l'ultima persona con cui vorrei litigare!».

"Non mi eri totalmente indifferente"... Pierpaolo ricorda ad Elisabetta che la sua presenza in casa era, per lui, totalmente destabilizzante. Dal canto suo, Elisabetta si meraviglia del suo cambiamento... #GFVIP pic.twitter.com/BdhsPMjltd — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 11, 2020

