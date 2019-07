Elisabetta Gregoraci, l'indiscrezione su un contratto in Rai: «Credono fortemente nel personaggio»

Lunedì 8 Luglio 2019, 10:57 - Ultimo aggiornamento: 08-07-2019 11:50

Programma televisivo in arrivo per Elisabetta Gregoraci. All'ex signora Briatore potrebbe essere affidata dalla prossima stagione una fascia giornaliera in onda sulla Rai. Secondo l'indiscrezione di Dagospia, Viale Mazzini starebbe pensando a lei come conduttrice. Una sorta di promozione dopo la partecipazione a oltre 100 puntate di Made in Sud.La striscia dovrebbe iniziare sugli schermi della tv di Stato nel mese di ottobre e durare per tutta la stagione. Sembra, inoltre, che sia stata fortemente sponsorizzata da Rai pubblicità, che crede moltissimo nella Gregoraci. Viale Mazzini si prepara così a competere con Mediaset. L'accordo non sarebbe ancora in porto, ma i rumors parlano di una trattativa in corso.Sul sito di Roberto D’Agostino si legge: «Pare che la RAI si sia accaparrata la conduttrice per una striscia giornaliera, che partirà ad ottobre, durerà per tutta la stagione ed è stata sponsorizzata fortemente da RAI pubblicità, che crede fortemente nel personaggio. E allora vedremo tutta la settimana Elisabetta a Milano. Mediaset non credeva a questa ipotesi e cerca un recupero ormai impossibile».