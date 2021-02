Da Elisabetta Gregoraci a Rosolino, i vip si danno appuntamento per «Dispensa stellata»: l'arte del riciclo in cucina

Dopo Natale, vietato buttare! L’appello-slogan del format “Dispensa Stellata”, giunto ormai alla sua quarta edizione, si fa ancora più urgente in questo anno così difficile per l’economia mondiale. Lo sanno bene gli italiani, che hanno reagito con accortezza alle conseguenze della pandemia: più di una persona su due (54%) ha diminuito o annullato gli sprechi alimentari (dati Coldiretti/Ixe') adottando strategie e accortezze che vanno dal ritorno in cucina degli avanzi ad una maggiore attenzione alla data di scadenza, fino alla spesa a chilometro zero.

Costretti a casa - tra lockdown e smart working - gli italiani, notorio popolo di “formichine”, hanno sviluppato una maggiore consapevolezza sul valore del cibo.

Il Natale, però, fa sempre eccezione. Le tavolate sono state bandite, ma il tripudio di piatti della tradizione - fortunatamente - no.

Se la dispensa è ancora piena, allora, svuotiamola con stile. L'occasione ce la dà il Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP che, in vista della Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare, ci invita a festeggiare ancora una volta l'inizio del nuovo anno all'insegna del gusto e del riciclo. L’appuntamento è martedì 2 febbraio 2021, al ristorante “Esposizioni”, a partire dalle 12, dove andrà in scena uno showcooking dedicato al riuso creativo delle eccellenze gastronomiche delle feste. Verrà stimolato il consumo dei prodotti tipici del cenone o del pranzo di Natale anche “fuori stagione”, proponendo ricette gustose e originali, ideali per smaltire la dispensa, ma con creatività, strizzando un occhio alla normativa UE contro lo spreco alimentare.

Perché nonostante la maggiore attenzione, il problema dello spreco alimentare resta rilevante, con ogni famiglia italiana che getta nella spazzatura cibo per un valore di 4,91 euro la settimana per un totale di 6,5 miliardi (Osservatorio Waste Watcher-DISTAL).

