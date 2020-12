GF Vip, Elisabetta Gregoraci sotto tiro dopo la diretta: scontro con Adua Del Vesco e critiche da Giulia Salemi

Al Grande Fratello Vip per Elisabetta Gregoraci non è un momento facile. Elisabetta Gregoraci dopo il duro confronto in diretta con Giulia Salemi, è stata criticata da alcuni coinquilini, fra cui la diretta interessata, appoggiata da Giacomo Urtis e Selvaggia Roma, e Adua Del Vesco che con l’ex di Briatore ha avuto un faccia a faccia notturno.

Dopo la diretta Giulia Salemi si è sfogata per l’accaduto con Giacomo Urtis e Selvaggia Roma, che le hanno danno ragione: “Hai visto – ha fatto notare ai coinquilini durante la notte - come ha reagito per averle semplicemente dato della snob? Si è incattivita (…) Non sono una che ruba i fidanzati, non mi appartiene, mi ha giudicata in maniera becera”.

Adua Del Vesco invece, in camera da letto, si è confrontata con Elisabetta Gregoraci sottolineando che gli argomenti tirati fuori nella discussione in diretta erano molto pesanti: “Non è arrivato un bel messaggio dopo le cose che hai detto. Hai fatto passare una ragazza di ventisette anni per una poco di buono”. E quando Elisabetta le ha fatto notare di non conoscere bene la situazione, Adua ha risposto seccamente: “Non per questo non posso esprimere la mia opinione, devo dirti sempre che va tutto bene?”.

Ultimo aggiornamento: 15:58

