Emanuel Caserio de “Il Paradiso delle Signore” a Oggi è un altro giorno: «Mio fratello è morto a 10 anni»

L’attore Emanuel Caserio della soap “Il Paradiso delle Signore” racconta a Oggi è un altro giorno insieme alla madre il dramma della perdita del fratello minore Edoardo. Il bambino è morto a 10 anni a causa di un tumore ai reni. Un dolore immenso per tutta la famiglia e la mamma è entrata subito in depressione. L'attore, che all'epoca aveva 16 anni, ha così avuto un'adolescenza difficile.

Edoardo ha cominciato a sentire un dolore all’altezza dei reni quando aveva nove anni e i medici hanno diagnosticato il tumore. Dopo l'asportazione, la chemioterapia e la radioterapia il cancro non è scomparso. «Io ho vissuto la malattia perché dormiva proprio accanto a me, vedevo proprio come nel periodo della chemio lui perdeva i capelli tutti giorni. Lì si è rotto qualcosa in me ma anche nei miei genitori. È un dolore che non si merita nessuno», ha confessato.

Edoardo aveva l'attitudine a recitare proprio come il fratello. «Era bravo», ricordano mamma e figlio confermando che il dolore è sempre presente, ma ora riescono a parlare di lui. Emanuel Caserio è noto per interpretare Salvatore Amato nella soap opera di Rai 1 “Il Paradiso delle Signore”.