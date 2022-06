Il tempo non passa mai per Emilio Fede, che nonostante i suoi 91 anni si commuove come un ragazzino. Tutto merito dell'ospitata di ieri sera all'emittente Go-Tv (canale 68 del digitale terrestre), dove il conduttore Kevin Dellino ha fatto una proposta speciale allo storico volto del Tg4.

Leggi anche > Ruby Ter, la pm choc: «Berlusconi aveva schiave sessuali, violenze orribili contro le donne. Imane Fadil aveva paura»

APPROFONDIMENTI IL PERSONAGGIO Emilio Fede torna libero, differimento della pena per il Ruby bis. I... IL REPORT Mani Pulite e Tangentopoli: il mood della Rete 30 anni dopo MILANO Berlusconi, processo Ruby: «Il premier ospitava odalische e...

Emilio Fede torna in tv e si commuove: «La vita ha tante sorprese»

«Chiedo scusa se sono fuori luogo, ma io mi voglio inginocchiare di fronte a lei» esordisce il giovane giornalista, che il 6 giugno ha inaugurato il nuovo format «Punti di vista». In ginocchio come se si trattasse di una proposta di matrimonio, Dellino chiede a Emilio Fede di confermare la sua partecipazione anche per le puntate successive. «Perché lei ha ancora tanto da dare e da dire».

Queste parole commuovono Emilio Fede che, colpito da tanta gentilezza, accetta. «La vita ha tante sorprese, io arrivando alla mia età ne ho viste tante, ma di affetto e gentilezza come questi, non ne ho mai visti» commenta a caldo in un'intervista rilasciata a Chi per celebrare il momento.

«La luce dei riflettori? È la stessa luce che si accende dopo una lunga dormita e un sonno agitato di ricordi – spiega –. Ho aperto gli occhi e hanno brillato, mi sono guardato intorno ed ero in uno studio televisivo». Potere della diretta. Prossimo appuntamento lunedì 13 giugno alle ore 23.