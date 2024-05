Emma compie 40 anni: «14.610 giorni di amore e di 'che c***o me ne frega'»

«14.610 giorni di vita amore e di che c***o me ne frega». Così ha commentato su Instagram il suo compleanno ieri Emma Marrone, nata il 25 maggio 1984 a Firenze ma originaria di Aradeo, in provincia di Lecce, nel Salento. Il post è correlato da foto della sua infanzia con il fratello Francesco, chiamato affettuosamente Checco, e la mamma Maria Marchese.

Il messaggio del post di compleanno

«Siamo qua ad amarci ancora..e ancora..Nonostante tutto - prosegue - Sì, facciamo sta festa e facciamola bene! Grazie Mamma adorata. Grazie Checco mio dolcissimo. Grazie a tutti voi». Nel post con le foto della festa Emma ha scritto nella didascalia: «14.610 e un giorno. Ubriaca d’amore e non solo. Grazie grazie grazie».