Emma Marrone e Stefano De Martino di nuovo insieme ad Amici? L'indiscrezione infiamma il gossip

Emma Marrone e Stefano De Martino hanno formato una delle coppie più amate dai telespettaori di Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. L'edizione del 2009 ha fatto da cupido alla coppia: Emma e Stefano sono stati insieme per circa 4 anni. Ora, a distanza di 10 anni, entrambi si sono costruiti la loro vita: Emma cantante pop rock con una carriera decennale alle spalle e Stefano, nato come ballerino ora conosciuto ai più come conduttore televisivo.

Una voce ben informata, tuttavia, ha svelato che i due potrebbero tornare a ricoprire il ruolo che entrambi hanno già rivestito all'interno del talent, ossia come giudici.

Secondo un'indiscrezione trapelata da Novella2000 e pubblicata da The Pipol, Emma e Stefano potrebbero rivestire i panni di giudici per la prossima edizione del serale di Amici, che inizierà dal prossimo marzo. Entrambi hanno già un passato come giudici del programma: Emma lo è stata infatti quando gli insegnanti non erano coinvolti nelle sfide degli allievi. Stefano, invece, lo è stato fino alla scorsa edizione del 2022.

Insomma, Emma e Stefano potrebbero tornare l’uno al fianco dell’altra proprio sulla poltrona dei giudici e l'indiscrezione è bastata per mandare il gossip in fiamme. Una novità, che almeno fino al momento bisognerà prendere con le pinze data la mancata ufficialità, ma che sta facendo impazzire la community di fan che (nonostante tra i due sia finita in maniera turbolenta) non ha smesso di sperare in un futuro ritorno.