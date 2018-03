Emma scoppia in lacrime durante l'esibizione. Interviene Maria De Filippi: «Cosa è successo?»

Sabato 10 Marzo 2018, 15:35 - Ultimo aggiornamento: 10-03-2018 17:48

Lacrime in diretta adsi esibisce in un'intensa versione di "Eppure sentire", brano di Elisa. Ma alla fine della performance accade qualcosa.La ragazzaprima di cantare l'ultima strofa della canzone. A quel punto interviene: "È successo qualcosa?".L'allieva spiega di essersi emozionata per il brano e riceve anche i complimenti della maestra Paola Turci: "Anche se non è la tua lingua, l'italiano è stato impeccabile. Mi hai spostato qualcosa".Per Emma però ancora non c'è la conferma per il serale. Staremo a vedere.