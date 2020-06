Gli Emmy vincono il Covid-19 la premiazione rimane il 20 settembre

Gli Emmy sfuggono alla scure della pandemia. ABC ha annunciato che ci sarà la cerimonia per la 72ma edizione dei premi considerati gli Oscar della tv. Come inizialmente previsto, si terrà il prossimo 20 settembre e sarà presentata da Jimmy Kimmel. «Non so dove, non so come e perché - ha detto Kimmel - ma la faremo (la cerimonia, ndr) e sarò io a presentare». È la terza volta che Kimmel presenta gli Emmy, dopo la 64ma e la 68ma edizione. L’annuncio degli Emmy segue di un giorno quello dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences che invece ha deciso, per la prima volta in 40 anni, di rinviare la cerimonia della 93ma edizione degli Oscar a causa della pandemia. La nuova data è il 25 aprile 2021. Ultimo aggiornamento: 18:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA