Ennio Fantastichini, domani camera ardente a Roma. La Rai lo ricorda con due film

Non esistono ruoli piccoli o grandi: esistono solo piccoli o grandi attori e le interpretazioni di Ennio Fantastichini hanno sempre lasciato il segno. All'indomani della sua scomparsa, Rai Movie ricorda l'attore modificando la programmazione di stasera. In prima serata, alle 21.10, MINE VAGANTI di Ferzan Ozpetek, commedia corale ambientata a Lecce dove una famiglia deve affrontare i suoi pregiudizi a causa dell'inaspettato coming out di un figlio gay. Fantastichini è il padre del protagonista Riccardo Scamarcio e la sua performance esilarante e dolorosa gli ha fatto meritare il David di Donatello come miglior attore non protagonista.

È il ricordo della Casa del Cinema a Roma per Ennio Fantastichini . Lunedì 3 dicembre il saluto di amici, parenti, appassionati e normali spettatori al popolare attore scomparso ieri. «La casa del cinema - dice il direttore Giorgio Gosetti - è da sempre il luogo in cui si ritrova chi il cinema lo fa e di chi lo ama. Insieme a Angelo Barbagallo, Pietro Valsecchi, la famiglia e tanti amici che con lui hanno lavorato nei film, in televisione, a teatro, abbiamo voluto che fosse domani, una volta ancora, la casa di Ennio. Non per un momento soltanto di raccoglimento e di tristezza ma per un saluto caldo, affettuoso e vitale proprio come Ennio è sempre stato e come resterà nella nostra memoria».