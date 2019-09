Enrico Brignano a Verissimo: «Mia figlia Martina non parlava»

Sabato 14 Settembre 2019, 17:59 - Ultimo aggiornamento: 14-09-2019 18:11

Enrico Brignano, ospite di Verissimo, si racconta a Silvia Toffanin. L'attore e comico romano, protagonista di Tutta un'altra vita, al cinema da giovedì scorso, ha deciso di mostrare i tanti aspetti che lo contraddistinguono: non solo attore, ma anche uomo e padre.Si comincia dagli esordi. «Avevo circa 22 anni quando ho iniziato a La sai l'ultima?. Non ero convintissimo di andare a raccontare barzellette, ma poi chiesi: "Quanto pagano?" e decisi di accettare. Mi chiedevano barzellette nuove, ai casting io avevo detto: "Dipende se le avete già sentite o meno, non so se per voi sono nuove". Alla fine, vinsi le prime edizioni e quella fu la mia fortuna» - spiega Enrico Brignano - «Un'altra esperienza assolutamente entusiasmante fu il ruolo da attore ne Il Maresciallo Rocca, con Gigi Proietti: oggi molti non lo ricordano, ma all'epoca quella fiction fece ascolti incredibili, era seguitissima».Enrico Brignano, poi, ha parlato della compagna, Flora Canto, e della loro figlia, Martina: «Oltre ad essere bellissima, Flora sa farmi ridere ed è una cosa straordinaria. Quando il tuo lavoro è dover far ridere gli altri, raramente ridi tu stesso. Lei, invece, ha la battuta fulminante. Martina oggi ha due anni, c'era un momento in cui non parlava: io volevo aspettare un po', Flora invece ha deciso di portarla dal logopedista. Ora bisogna portarcela per farla stare zitta».