Enrico Papi, è morta mamma Luciana: qualche giorno fa il compleanno insieme

Il conduttore televisivo Enrico Papi è stato colpito da un grave lutto per la scomparsa della mamma Luciana di 81 anni, a seguito di una malattia. «Ciao mamma, questa notte sei volata in cielo ma sappi che sei stata il regalo più bello che la vita ci poteva dare - ha scritto Papi in un post sul suo profilo Instagram -. Mamma moglie nonna. Un dono per tutti noi. Grazie per l’amore e l’affetto che hai saputo darci e per tutto quello che ci hai insegnato. Ti voglio bene».



Soltanto qualche giorno fa la madre del conduttore aveva festeggiato il compleanno insieme al figlio: «L’amore che un figlio prova per la propria mamma può essere superato solo da quello che la mamma prova per il proprio figlio. BUON COMPLEANNO MAMMA», aveva scritto Papi sui social. Il conduttore è attualmente impegnato con due programmi su Tv8: Vite da copertina, condotto insieme a Rosanna Cancellieri e Guess my age - indovina l'età, in onda appuntamento del preserale di grande successo.



