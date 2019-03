Enzo Decaro ricorda Massimo Troisi e Pino Daniele: «Due poeti del mondo, nati a Napoli per caso»

Sabato 30 Marzo 2019, 18:37 - Ultimo aggiornamento: 30-03-2019 20:05

Una carriera lunga e assolutamente brillante, quella di Enzo Decaro. L'attore napoletano, 61 anni, ricorda gli esordi, con Massimo Troisi e Lello Arena nel celebre trio La Smorfia. Ospite di Verissimo, Enzo Decaro ricorda l'indimenticabile attore e amico, scomparso ormai quasi 25 anni fa.«Massimo Troisi è attuale e diventa contemporaneo ogni volta che le giovani generazioni lo scoprono, attraverso i suoi sketch o i suoi film» - spiega Enzo Decaro - «Lui e Pino Daniele non sono semplicemente i simboli di Napoli. Erano due grandi anticonformisti, due innovatori, due poeti del mondo nati per caso a Napoli. Non averli più con noi è solo parzialmente ripagato da tutto ciò che ci hanno lasciato».Tra i successi di Enzo Decaro ricordiamo fiction come Una donna per amico e Provaci ancora, Prof!, in cui ha recitato accanto a Veronica Pivetti, ma soprattutto La mia casa è piena di specchi, accanto a Sophia Loren: «Quello, per me, è stato come vincere l'Oscar».Enzo Decaro sarà protagonista de L'amore strappato, nuova fiction di Canale 5 in onda da domani sera. Reciterà accanto a Sabrina Ferilli in uno sceneggiato ripreso da una storia vera, quella della famiglia di Angela Lucanto: «Sono vicende drammatiche, che non si risolvono facilmente, anzi. Quello che la giustizia ha strappato a quella famiglia, niente e nessuno potrà mai restituirlo».