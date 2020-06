EPCC anticipazioni: in studio Max Pezzali, Lodo Guenzi e Cristina Parodi e una rappresentanza degli Alpini

Ultimo aggiornamento: 10:34

Nuovo appuntamento con Alessandro Cattelan, questa sera martedì 2 giugno alle 21.15 su Sky e NOW TV (e sempre disponibile on demand). Per questa puntata attesa nel giorno della, il pubblico “virtuale” di EPCC sarà davvero speciale: in collegamento ci sarà una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Alpini.Nella puntata di questa settimana, grande spazio verrà riservato alla musica. In studio arriverà Max Pezzali, icona di più generazioni di fan che hanno fatto dei suoi testi e delle sue note la colonna sonora della propria vita. Pezzali sta lavorando al suo prossimo album di inediti in attesa di vederlo live negli attesi due appuntamenti di San Siro, concerti che sono stati rinviati a data da destinarsi. EPCC LIVE , Pezzali, entrato nella storia della musica italiana, si sottoporrà alle domande di Cattelan (Credits Jule Hering) prima di esibirsi in quello che probabilmente sarà il “concerto” più strano della sua vita.E ci sarà anche Lodo Guenzi, chitarrista, pianista e cantante de Lo Stato Sociale ma anche ex giudice di X Factor, attore e conduttore tv. Con la band, nelle ultime settimane ha pubblicato “AutocertifiCanzone”, un singolo ispirato alla surreale routine domestica di questo periodo, tra abitudini riconsiderate e nuove abilità che abbiamo scoperto di avere.Ospite in studio anche la giornalista e conduttrice TV Cristina Parodi, che a distanza di anni tornerà a leggere le notizie seduta al bancone di un “telegiornale” alquanto particolare e irriverente – come da tradizione dello show di Sky prodotto da Fremantle.Con lei ci sarà modo anche per parlare, nello stile che contraddistingue EPCC LIVE, del periodo trascorso ina casa sua a Bergamo, una delle città più colpite dall’emergenza. In questo spazio, interverrà in collegamento anche Giorgio Gori, sindaco del capoluogo lombardo nonché marito di Cristina.