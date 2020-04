EPCC, Cattelan attacca Fabio Fazio: «Sono interviste quelle?». Tutta colpa di Geppi Cucciari. Nell’appuntamento del martedì sera, Alessandro Cattelan ha sfidato Geppi Cucciari al “gioco dei 7+2”, per lo sconfitto, una penitenza spietata: il vincitore avrebbe deciso cosa pubblicare sul profilo Twitter del rivale. Due messaggi potenzialmente capaci di scatenare dei “catfight”: campanilistico per Geppi, televisivo per Alessandro… e oggi, i due tweet sono già virali.

Fresco, scanzonato e in puro stile Cattelan EPCC LIVE - ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno sempre disponibile on demand” - , ha totalizzato 281.418 spettatori con lo 0,72% di share, record da quando il programma è trasmesso in prima serata nel suo appuntamento settimanale. Ospite della puntata andata in onda martedì sera, tra gli altri, Geppi Cucciarri. Cattelan e Geppi (Credits Jule Hering) hanno partecipato all'iconico game del 7 + 2, sottolineando che il perdente avrebbe dovuto cedere il cellulare all'altro per scrivere un tweet speciale.

A perdere a questo speciale "gioco dei 9" è stata Geppi Cucciari e Cattelan prendendo il suo cellulare le ha scritto il tweet: «Credo che il mare della Sardegna sia un po’sopravvalutato, avete mai visto Dubai?».

Da perfetto padrone di casa Cattelan ha deciso di cedere il suo cellulare a Geppi che si è vendicata attaccando Fabio Fazio. La comica citando il presentatore di Che tempo che fa ha scritto: «Fabio Fazio…non saranno mica interviste quelle?». Ovviamente si tratta di uno scherzo che ha divertito molto sia gli ospiti che i telespettatori di EPCC.

Ultimo aggiornamento: 19:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA