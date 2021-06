Arriva su Sky e NowTv la commedia romantica «Era Giovane e aveva gli occhi chiari»

Dopo essere stato selezionato in 34 festival, vincendo 21 premi e una nomination al Ciak d’oro come miglior opera prima nel 2018, approda su Sky e NowTv la commedia romantica “Era Giovane e aveva gli occhi chiari” di Giovanni Mazzitelli.

Protagonista della storia ambientata in Campania è l’attore Mario Di Fonzo, nei panni di un giovane che si domanda quale sia il modo più giusto per vivere la propria vita. Si ritroverà in un vortice di situazioni al limite del verosimile, fatto di giovani donne ebree, filosofi alieni forse immaginari, produttori cinematografici “a ribasso”, sogni lucidi, ninfomani, morti apparenti, partite di tennis con ultrasettantenni, odori che rievocano vecchi ricordi, anziane con il grilletto facile ed il souvenir di un amore non sepolto del tutto.

Nel cast figurano Giacomo Rizzo, candidato come miglior attore ai David di Donatello nel 2006, Federica de Benedittis, apprezzata nel “Paradiso delle Signore” e “Il Commissario Montalbano”, Fabio De Caro, il Malammore di “Gomorra – La Serie”, e ancora Tina Femiano, Silvia Luzzi, Alice Pagotto, Carola Santopaolo, Iole Casalini, Tonia De Micco, Orazio Cerino e Flavia Gatti.

Prodotto da CinemaFiction, scuola di formazione attoriale per cinema e tv, con sedi in tutta Italia e dallo stesso Mazzitelli, è disponibile anche in Austria, Germania e Inghilterra sulla piattaforma Chili e in America su Prime Video.

Un giovane regista e sceneggiatore di trent'anni alla ricerca del senso della vita vive situazioni surreali e bizzarre. L'uomo incontra Alessandra, abile scassinatrice alla ricerca ossessiva di un tesoro ingiustamente privatole dal tempo.