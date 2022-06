Ermal Meta, a Domenica In come scrittore: il suo romanzo "Domani è sempre" «diventerà una fiction»

Ospite a Domenica In, Ermal Meta presenta il suo libro "Domani è per sempre". «E' una storia che non conosce nessuno: quella del popolo albanese, che dal 1945 al 1990 è stato vittima di un regime dittatoriale», racconta il cantante. «Non si poteva sognare un futuro libero, ma bisognava chiedere il permesso. Ho voluto raccontare questa storia per svelare le emozioni che si possono vivere». Così, Meta svela che il protagonista è un bambino di 7 anni che vive con suo nonno, lontano dalla guerra.

«Impovvisamente, gli corre in casa un soldato che accolgono perchè era un musicista. Questo cambierà il futuro del protagoista perchè conosce la musica e la porta in casa loro» prosegue Ermal. Tra entusiasmo e commozione, Mara Venier commenta il libro e rivela un particolare: «Sta avendo tanto successo e sono felice per. Ma so che ci sarà anche una fiction da questa storia: avrai successo come scrittore». «E' stata una sorpresa bellissima, guarda non me l'aspettavo» replica Ermal, sorridendo.