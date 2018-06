Esplodono 3 batterie, sospeso il Tg1: guasto elettrico, su Twitter è #Raidown

Mia madre che "spegni.. riaccendi.. riprova.. non non va. Rifai.. controlla la presa della corrente. No niente.. riprova ad accendere e spegnere.. niente non va proprio!!" Apro twitter "mamma tranquilla sono tutti nella stessa situazione.." Twitter sempre una certezza😂 #raidown

Ma di tante sere in cui la Rai poteva andare in blackout, proprio oggi che c’era qualcosa da vedere?? #RaiDown — Michela (@mFantasy) 12 giugno 2018

Verifiche in corso da parte di Acea su un possibile blackout nella zona di Saxa Rubra che avrebbe interessato anche il centro di trasmissione Rai. Alla sala operativa dell'azienda municipalizzata sono arrivate diverse segnalazioni. In effetti per diversi minuti in tutta la città il segnale dei canali della televisione pubblica è stato oscurato. Sui social network a dare la conferma è stata la giornalista del Tg2 Manuela Moreno che ha scritto su Twitter: «Siamo in #blackout #rai». Tanti i commenti sul web, come ad esempio «Canali Rai totalmente neri a Roma... che è successo??», ma anche ironici tipo «#Rai chi è lo stagista che è inciampato sulla multipla vicino al tavolo e ha spento tutto?» o «Dopo i porti Salvini chiude pure la #Rai #Raidown».«Per un grave e imprevedibile guasto tecnico che si è verificato questa sera con l'esplosione di tre batterie della centrale elettrica di Saxa Rubra, è saltato più volte il segnale di Rai1, Rai2 e Rai3. Sono in corso le verifiche per accertare cause e responsabilità». Lo comunica la Rai in una nota in cui «si scusa con tutti i suoi telespettatori per il disservizio».