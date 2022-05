Eurovision 2022, Amadeus e il messaggio nascosto per Mahmood e Blanco

Da regolamento dell'Eurovision 2022, l'Italia non può votare per Mahmood e Blanco, ma questo non impedisce ad Amadeus di tifare per il duo sanremese.

Eurovision 2022, Amadeus e il tifo per Mahmood e Blanco

In trasferta con la moglie Giovanna per i colli di Assisi, il presentatore non si dimentica della competizione canora e approfitta di una cena di coppia per inviare il proprio messaggio di auguri agli artisti. Sceglie di farlo in modo discreto, ma inequivocabile con una storia su Instagram.

Nella foto condivisa sul profilo di coppia, l'obbiettivo inquadra le mani di Amadues e Giovanna che si intrecciano romanticamente accanto a due calici di vino rosé sulle note di 'Brividi', la canzone con cui Mahmood e Blanco hanno conquistato il palco dell'Ariston e con cui sperano di espugnare anche quello di Torino.