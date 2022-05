Eurovision, la battuta di Valerio Scanu su Achille Lauro. Gli altri commentano così: «Cattiveria pura»

Valerio Scanu commenta l'Eurovision Song Contest 2022 nel salotto di Oggi è un altro giorno da Serena Bortone e coglie l'occasione per fare una battuta ironica su Achille Lauro. Il cantante ha gareggiato contro l'artista di Roll Royce per rappresentare San Marino all'Eurofestival, ma non ce l'ha fatta. Achille Lauro, tuttavia, non è arrivato fino in fondo all'Eurovision perché non si è qualificato.

È noto a tutti che Scanu non ama particolarmente Achille Lauro e le sue canzoni. «Non ho visto l’esibizione di Achille Lauro sabato scorso, ha detto Valerio Scanu in diretta facendo dell'ironia sulla sua eliminazione in semifinale. «Cattiveria pura», il commento degli opinionisti che gli hanno ricordato come è andata. «L'ho seguito tutto ah vedi non lo sapevo», ha risposto con un mezzo sorriso.