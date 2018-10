Gf Vip, Fabio Basile: «Sigmund Freud il calciatore? Mai sentito»

Martedì 9 Ottobre 2018, 13:56 - Ultimo aggiornamento: 09-10-2018 15:00

Che la cultra non sia una prerogativa dei concorrenti del Grande Fratello è un fatto risaputo, ma Fabio Basile ha toccato ieri notte nuove vette inesplorate. Nel corso di una discussione nella casa qualcuno ha nominato Sigmund Freud e, di tutta risposta, il judoka ha confessato di non sapere chi fosse. Come se non bastasse, Basile ha anche ipotizzato che si trattasse di un calciatore.«Sigmund Freud, ma il calciatore? - ha detto Basile - non è il calciatore? Ok, allora io non lo conosco. Ma si studia alle scuole per caso? Ma siete sicuri? Ma non ho mai sentito parlare di 'sto tizio. Io a scuola non l’ho mai studiato». Per smorzare l'attenzione dalla gaffe del judoka, Silvia Provvedi gli ha dato un consiglio: «Quando non sai una cosa del genere, fingi di saperla e non dire altro».