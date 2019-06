Romina Power dimessa dall'ospedale dopo l'operazione: «Tutto è bene quel che finisce bene»​

Un brutto incidente ha rischiato di mettere ko. L'ex tronista di, che in queste settimane sta partecipando all'edizione spagnola dell'Isola dei Famosi, ha infatti riportato un bruttodurante una prova.Durante una prova-ricompensa in diretta di Supervivientes,stava cercando di far ruotare una grossa ruota di legno lungo la spiaggia, insieme ad altri concorrenti. Durante il percorso, però, i 'naufraghi' non sono riusciti a mantenere in equilibrio la gigantesca ruota, che è andata a colpire proprioL'ex tronista ha riportato una lussazione della spalla ed è stato subito soccorso dai medici. Per fortuna, nonostante l'infortunio,potrà continuare la sua esperienza all'Isola dei Famosi spagnola, ma dovrà indossare un tutore e convivere con il dolore. L'ex tronista di U&D, dopo la fine della storia con Nicole Mazzocato , nel reality iberico è stato protagonista di un siparietto a luci rosse facendo sesso, davanti alle telecamere, con la bella Violeta Mangriñan