Salini vede Fabio Fazio: c'è l'ipotesi Raidue

A Milano. Cioè lontano da Viale Mazzini. Qui si sono incontrati ieri Fabio Fazio e Fabrizio Salini, la star in via di trasloco, per motivi politici e editoriali, e l’ad oggetto di attacchi su tutto da parte della Lega. Incontro cordiale. Nel quale Salini ha riconosciuto la«grande importanza» per la Rai dei 4 milioni dispettatori che la domenica guardano Che tempo che fa. Cordiale, ok: ma anche risolutivo l’incontro? Ci sarà ancora molto da parlare. Intanto però, per la prima volta,i due hanno anche affrontatola questione delcontratto diFazio. Mai avevano parlato della riduzione dei compensi, ora invece il tema è sul piatto senza troppi giri di parole. Quanto alla nuova collocazione della trasmissione, Rai3 sarebbe un ritorno a casa, ma a Rai2 Fazio troverebbe l’amico Freccero. C’è chi scommette, però, che alla fine Fazio resterà sulla prima rete, ma con meno soldi.