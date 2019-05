Domenica 26 Maggio 2019, 13:27 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2019 13:31

Mediaset informa in una nota che «l'indiscrezione relativa a trattative in corso con Fabio Fazio è completamente falsa. Invitiamo gli organi di stampa a verificare con attenzione prima di pubblicare fake news fatte circolare da fonti inattendibili», si legge nella nota, che fa riferimento a un comunicato, arrivato ieri sera nelle redazioni di quotidiani e agenzie, falsamente siglato da Cologno Monzese, nel quale si annunciava il raggiungimento di un accordo tra l'emittente e Fazio per un programma in prima serata.