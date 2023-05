Cambio casacca

Il passaggio di Fabio Fazio dalla Rai, televisione di Stato, all'emittente privata Discovery ha fatto discutere non solo gli addetti ai lavori ma anche l'opinione pubblica, dopo quasi quarant'anni. La domanda che in molti si fanno è però una sola: «Quanto guadagna (e quanto guadagnerà) l'ex volto Rai»?.

I numeri da top player del Servizio pubblico

Fabio Fazio ha firmato con Warner Bros. Discovery Global Streaming & Interactive Entertainment un accordo blindato di quattro anni dicendo addio alla Rai definitivamente; in autunno è in programma il suo debutto sul Nove. Insieme a lui, ancora una volta, Luciana Littizzetto.

La Rai perde uno dei suoi conduttori di punta, che con la sua trasmissione «Che Tempo Che Fa», secondo indiscrezioni, era capace di far guadagnare 1 milione di euro a puntata con la pubblicità, contro 450.000 euro di costi.

Quanto guadagna(va) Fabio Fazio

In passato in più occasioni lo stipendio di Fazio in Rai ha acceso le polemiche: famosa l’accusa mossa da Di Maio e Salvini per il suo cachet troppo alto, ma non è un caso se la politica si interessa degli incassi del presentatore ligure. Nella sua carriera Fabio Fazio ha molto spesso trattato di temi legati alla cosa pubblica già dal 2003, primo anno di messa in onda di Che Tempo Che Fa. Anche negli altri suoi programmi, come Vieni via con me e Quello che (non) ho, l’anchorman ha sempre cercato un legame con la politica e fatti di attualità.

Nel 2019 Michele Anzaldi, consigliere di maggioranza e deputato Pd, aveva chiesto un’indagine alla Corte dei Conti sulla regolarità dello stipendio da 2,2 milioni di Fabio Fazio. Inchiesta poi archiviata dai magistrati contabili poiché il costo delle puntate “è stato inferiore del 50% rispetto al costo medio dei programmi di intrattenimento Rai”, e i ricavi e lo share in linea con le aspettative. Contestualmente lo stipendio di Fazio fu ridotto del 10% in linea con la politica di razionalizzazione sui costi portata avanti da Viale Mazzini.

Lo stipendio in Rai

Il contratto Rai di Fabio Fazio per Che tempo che fa non risulta tuttavia essere particolarmente oneroso per casa Rai, che ha dichiarato: «Fazio costa 50 mila euro a puntata di prima serata e 13 mila a puntata di seconda serata oltre a 7mila euro come autore. 50mila è, euro più euro meno, quanto prendono Carlo Conti e Antonella Clerici a serata».

Tuttavia nel mirino della polemica non rientra solo l’onerosità dello stipendio di Fabio Fazio, bensì appare più «grave» che il presentatore sia anche il co-produttore del programma e che, in quanto tale, riceva altri soldi dalla Rai.

Come scriveva anni fa in un post Facebook il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi: «Officina, la società di Fabio Fazio creata per produrre la sua trasmissione Rai ’Che tempo che fa’, in un anno ha triplicato il fatturato, arrivando a 11,05 milioni di ricavi (da 3,83 milioni, ndr). Si tratta di soldi che arrivano interamente dall’appalto della Rai, unico cliente della Srl». Il deputato aveva già presentato in merito un esposto alla Corte dei Conti, per aprire un’indagine su un eventuale danno erariale non riscontrato dai magistrati.

I guadagni a «Che tempo che fa»

Il programma «Che tempo che fa» esiste da quasi quindici anni, e ha sicuramente portato a Fabio Fazio incassi e soddisfazioni professionali importanti.

È stato lo stesso Fazio ha svelare il suo cachet per il programma, che si attestava a «2 milioni e 240 mila euro l’anno, per quattro anni. Il totale fa 8 milioni 960.000; ma, non si sa perché, tutti i giornali hanno scritto 11 milioni e 200», aveva risposto il presentatore in un’intervista del 13 settembre 2017 al Corriere della Sera.

Bisogna però precisare che lo stipendio Rai di Fabio Fazio è di 2,240 milioni per la messa in onda delle 32 puntate a stagione, a cui fino a due anni fa bisognava sommare gli introiti derivati dalla sua società OFFicina, che produceva Che Tempo Che Fa da settembre 2017. OFFicina srl inizialmente era detenuta al 50% da Magnolia (ora Banijay) e al 50% da Fabio Fazio stesso, che diventò così anche co-produttore del programma.

Nel 2021 Fabio Fazio ha ceduto il suo 50% a Banijay, che ora ha in mano il 100%, con un’operazione da valore stimato di 931.000 euro.





Quanto guadagnerà Fazio alla Warner Bros. Discovery

«Nelle prossime settimane saranno annunciati i progetti che lo vedranno coinvolto e il ruolo che avrà, grazie al suo talento e alla sua esperienza, nello sviluppo in Italia del gruppo Warner Bros. Discovery, uno dei principali operatori media a livello mondiale», ha fatto sapere Warner Bros. Discovery, senza tuttavia fornire ancora dettagli sul nuovo stipendio di Fabio Fazio.

«Siamo entusiasti di accogliere un fuoriclasse come Fabio Fazio e orgogliosi che uno dei volti più rilevanti e influenti della televisione italiana abbia scelto Warner Bros. Discovery e il canale Nove per proseguire la sua straordinaria carriera, ha sottolineato Alessandro Araimo, GM Italy & Iberia di Warner Bros. Discovery.