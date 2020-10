Fabio Fazio, Tiziana Ferrario accusa: «Tv maschilista con bruttina intelligente e valletta muta»

Fabio Fazio sotto accusa dopo la puntata di domenica di "Che Tempo che fa". A puntare il dito è Tiziana Ferrario, che su Twitter definisce il format della trasmissione «maschilista». La giornalista critica il cliché del conduttore affiancato dalla valletta e dalla comica e la presenza di soli ospiti di sesso maschile. «La tv maschilista. Una tradizione italiana di cui non essere orgogliosi.Ecco gli ospiti di Che tempo che fa. Ne parlo nel mio nuovo libro “Uomini è ora di giocare senza falli". È tempo di cambiare», esordisce il tweet di Ferrario.



La cronista scende poi nel dettaglio rispondendo ai commenti di chi l'accusava di voler trovare solo un pretesto per promuovere il nuovo libro. «Della trasmissione di Fazio non mi piace il format con il conduttore uomo autorevole finto modesto dietro una scrivania, la valletta semimuta, la bruttina ma intelligente e spiritosa che, per fortuna, esiste. A parti capovolte sarebbe impossibile».

E poi ancora: «Un format al contrario con donna che conduce, bel valletto che annuncia e comico bravo ma bruttino l'ha mai visto? Io no. Non basta avere la Littizzetto che è brava a fare il suo lavoro. Gli ospiti esperti di qualcosa non possono essere solo uomini… Lo schema è conduttore uomo al centro con scrivania autorevole, valletta che annuncia e satira fatta da Litizzetto. Lo farebbero al contrario?»

Il cast di "Che tempo che fa" è rimasto invariato in un ventennio. Quello che è cambiato è il canale Rai della messa in onda. Secondo Ferrario, il ruolo di Filippa Lagerback e di Luciana Littizzetto rispetto a Fazio andrebbe ripensato in un'ottica volta a rivoluzionare il panorama televisivo italiano: «Non è sufficiente non guardare il programma, bisogna fare in modo che sia più in linea con la realtà del nostro Paese fatto da donne competenti. Perché non ci sono? Il parterre di un programma TV non è fatto a caso».



