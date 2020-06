Non è la D'Urso, Fabrizio Corona rischia nuovamente il carcere, la madre: «Non ce la faccio più, sono stanca»

Ultimo aggiornamento: 8 Giugno, 06:45

Fabrizio Corona affronterà domani, lunedì 8 giugno, una nuova udienza per la ridefinizione della pena. A Live non è la D'Urso la madre, Gabriella, e l'avvocato sottolineano che l'ex re dei paparazzi ha davanti ancora due anni e mezzo prima che la sua pena sia scontata.A Live non è la D'Urso si parla di Fabrizio Corona, del suo passato, dei problemi con la giustizia e dell'udienza in cassazione che dovrà affrontare lunedì. In studio Gabriella la madre di Corona: «Finalmente sono molto più serena perché Fabrizio è ai domiciliari dove si sta curando per il problema psichiatrico di cui soffre, personalità borderline. Ora sta meglio, lo stanno curando bene, è migliorato senza dubbio, con i fratelli, la famiglia e il figlio. Ora però basta,».Fabrizio Corona invia alla trasmissione un video registrato in cui spiega cosa deve affrontare: «Lunedì è un’udienza importantissima, in cassazione e a porte chiuse, si decide se devo rifare nove mesi che ho già scontato. Sono sereno, voglio avere fede nella giustizia italiana. Spero che per una volta le cose vadano come devono andare e che ciò che è giusto mi venga concesso. Ho fatto già più di sei anni dietro le sbarre»