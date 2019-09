Fabrizio Corona contro Live non è la D'Urso: «Le immagini dal carcere non erano autorizzate»

Sabato 28 Settembre 2019, 14:50 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2019 15:26

dal carcere si scaglia controe il suo programmasottolineando di non aver mai autorizzatomandate in onda durante la puntata scorsa, una settimana fa. Il filmato diffuso mostrava l'ex re dei paparazzi a unapartita di calcetto di beneficenza a San Vittore. Un materiale "esclusivo", la cui divulgazione si teme possa «pregiudicare il suo percorso giudiziario».Secondo quanto si legge in un post pubblicato sua firma del suo avvocato, il servizio a lui dedicato avrebbe compromesso anche il suo stato psicofisico. «Fabrizio Corona comunica di non aver in alcun modo autorizzato, tanto meno in esclusiva, la diffusione delle immagini che lo ritraggono all’interno del carcere di San Vittore, e che sono state mandate in onda nel corso della trasmissione condotta da Barbara D’Urso “ Live – non è la D’Urso” di domenica 22 settembre 2019, e di conseguenza sono comparse su vari siti per promozione. Fabrizio Corona dunque, ha soltanto partecipato ad un evento di beneficenza organizzato dal carcere di San Vittore, su richiesta delle stesse autorità penitenziarie. La divulgazione non autorizzata di tale immagini può pregiudicare il percorso giudiziario di Fabrizio Corona oltre ad averne alterato la stato psicofisico».Corona, infatti, si trovava nel cortile delaccanto a magistrati, avvocati, agenti di polizia penitenziaria e altri detenuti. Ha indossato maglietta e pantaloncini neri per partecipare all'iniziativa benefica dell'associazioneDal marzo scorso è tornato in carcere per aver "violato le regole dell'affidamento terapeutico". Con le sue dichiarazioni contropartecipante all'Isola dei Famosi, aveva trasgredito le regole del provvedimento che gli consentiva di scontare la pena fuori dal carcere. Tornato in cella, è sembrato abbattuto ma deciso a rispettare le regole. E in queste ore ha dimostrato di non aver gradito quest'ultima apparizione televisiva e la relativa pubblicità.