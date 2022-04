Fabrizio Corona "giudice": Belen Rodriguez e Ilary Blasi, cosa ha scritto sulle due showgirl

Giudizi a ruota libera. Fabrizio Corona non risparmia nessuno, e senza filtri, su Instagram pubblica delle stories in cui dice la sua su due donne dello spettacolo. In primis, su Ilary Blasi, ora al timone de L'isola dei famosi, a cui l'ex re dei paparazzi fa "un complimento": «Ieri finalmente era bella», riferendosi all'outfit e al trucco della conduttrice nella puntata del reality della sera prima. Una frase che fa intendere, tra le righe, come nelle puntate precedenti la conduttrice fosse meno in linea con i gusti di Corona.

La seconda showgirl che Corona mette in risalto nelle stories è proprio Belen Rodriguez, sua ex compagna. Sull'argentina, conduttrice de Le Iene, Corona ha sentenziato: «Mercoledì è tornata ad essere lei». Una frase, anche in questo caso, che rimanda alle precedenti puntate dove, evidentemente, a Corona non è piaciuta del tutto la sua ex fidanzata.

Ma se con Ilary Blasi in passato ci sono stati dissapori,anche pubblici, per via della paparazzata su una presunto tradimento del Capitano Totti, che ha lanciato proprio Corona, con Belen, invece, l'ex re dei paparazzi sembra essere rimasto in buoni rapporti.