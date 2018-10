La riscossa di Fabrizio Corona stasera al Gf Vip: «Ilary Blasi? I potenti non mi piacciono»

Giovedì 25 Ottobre 2018, 18:58 - Ultimo aggiornamento: 25-10-2018 19:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabrizio Corona 2 la vendetta. Dopo lo show di ieri sul palco del Maurizio Costanzo, l'ex re dei paparazzi stasera replica ed entra nella casa del Gf Vip per un faccia a faccia con la sua ex Silvia Provvedi. Ma prima si confessa in un'intervista online a www.iloft. it. «Stasera faccio una cosa che non avrei mai pensato di fare. Entro per un confronto con Silvia. Le ho chiesto scusa per alcune cose che ho detto e penso che se le scuse sono sincere debbano essere accettate. Nella mia vita ho chiesto scusa ma ho anche perdonato.LEGGI ANCHE Fabrizio Corona e Roberto D'Agostino, scintille al Maurizio Costanzo Show: il conduttore si infuria «Io ho commesso dei reati, sono pronto a fare mea culpa. Ho sbagliato, sto pagando per i miei reati. Non voglio che i giovani mi prendano come esempio, ma prendano come esempio la forza che ho avuto nel rialzarmi e ricostruire. Dimenticatevi Corona come esempio.«In carcere a Silvia pensavo tutti i giorni. Era il mio unico obiettivo di vita, il mio riferimento. Ma quando sono uscito la prima cosa che ho voluto fare è stato ricostrure, partendo dal mio lavoro. Ho cancellato tutti gli affetti. Mi sono messo a lavorare e ho dimenticato tutto. Io non l'ho lasciata, l'ho persa».Ho usato quasi tutte le donne per i miei scopi. Insieme abbiamo deciso di utilizzare uno scopo, di cui io ero il regista. Le ho aiutate a diventare popolari. Silvia no, non l'ho mai usata. In quel momento è riuscita a darmi quello che non mi ha dato nessuna altra donna».Ilary Blasi non lo voleva, ma stasera Corona sarà protagonista della puntata. «Quando mi pongo un obiettivo riesco a raggiungerlo, il mio è diritto di replica. Mi ero prefissato di non andare, però poi ti tirano in mezzo e devi replicare. Quando l'ho vista ho avuto una grandissima tenerezza».E i rapporti con la moglie di Totti? «L'altra sera era veramente bella - risponde - se è potente a Mediaset? Io non cerco l'amicizia con i potenti. Non mi piacciono i potenti».Poi Corona parla della sua famiglia. «Mi sono distaccato dalla mia famiglia, non mi sono sentito aiutato, non ho potuto contare su di loro quando ne avevo bisogno. Per ora la mia famiglia sono Carlos e Nina Moric. Mio figlio vivrà con tutti e due. Abbiamo trovato un equilibrio.E poi sono abituato ai tradimenti. Tutti i giorni mi tradiscono. La persona più cara che avevo mi ha tradito poco tempo fa. Mi ha commissionato un furto in casa e spero che marcisca in carcere».Belen? «Nina è sempre stata molto gelosa del mio rapporto con Belen, è l'amore della mia vita. Ma non sono pronto per una realzione stabile. Per ora sto benissimo, faccio l'amore tutti i giorni. Godo di ottimo tempo con mio figlio.Non ho paura di niente, questo è il problema. Barbra D'urso le fa paura? Non so chi sia».