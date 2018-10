Corona, Silvia Provvedi dopo l'incontro: «Non sta bene, ha gli occhi spenti»

Venerdì 26 Ottobre 2018, 18:53 - Ultimo aggiornamento: 26-10-2018 18:54

Non solo la lite con Ilary Blasi, per Fabrizio Corona ieri c'è stata la possibilità di confrontarsi anche con la sua ex Silvia Provvedi nel corso della puntata del Gf Vip. La 24enne ha commentato insieme alla sorella Giulia l'incontro all'interno della casa: «Non l'ho visto bene, poi ha avuto un momento un po' rabbioso. Non era così lui. Era sempre molto curato. Ora è trasandato, ha la barba. Ha gli occhi spenti di chi ha il vuoto dentro, ma non ho più voglia di comprendere i vuoti degli altri. Non riconosco la persona che ho conosciuto».«Mi fa male vederlo così - ha proseguito - È l'ennesima dimostrazione di quanto lui non cambierà mai. Dopo due anni in cui sono stata malissimo, ha ancora coraggio di mettere l'attenzione su di sé. Io lì ho pianto, perché ho una famiglia che ha sentito le sue porcherie: ma il rispetto lo conosce? Quando l'ho lasciato così, la nostra chiusura è stata per lui un declino, non sta bene. Dopo due anni che lotti, se stai così è una sconfitta, lui continua a mettere l'attenzione su di sé. Questa è l'ultima dimostrazione del fatto che non cambierà mai».