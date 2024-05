Isola dei Famosi, Fabrizio Corona svela quanto guadagnano i concorrenti: «Ma prima giravano molti più soldi»

Fabrizio Corona è tornato di nuovo sulla scena svelando in anteprima i presunti cachet dell'Isola dei Famosi e di Tu Si Que Vales. Con la sua indiscussa schiettezza, Fabrizio Corona, ha fatto un'analisi dettagliata del mondo della televisione e dello spettacolo. L'ex re dei paparazzi ha sottolineato una serie di cambiamenti in merito alle cifre che generalmente si ottengono nei contesti televisivi e non ha potuto fare a meno di sottolineare quanto queste cifre siano più basse rispetto a quelle di qualche anno fa.

Le parole di Fabrizio Corona

«Una come Belen a Tu si Que Vales ai tempi quando è partito lo show prendeva 20mila euro a puntata poi, quel programma va benissimo fa il 32% di share - ha spiegato Fabrizio Corona durante una puntata di Mondo Cash -.

Quel programma però da 20mila oggi Mediaset te lo paga 2mila euro. C'è l'Isola dei Famosi, sì. Ad esempio Joe Bastianich è il più famoso con il cachet più alto ma gli altri prendono poco. Per il resto vanno sui 500 euro lordi a settimana altri poco più. Io ricordo la mia esperienza ed ho fatto solo un reality. Ho partecipato a La Fattoria facendo un contratto per restare 14 giorni. Ho preso 200mila euro per soli 14 giorni. Oggi tutto questo non c'è più. Per fare Squadra Antimafia ho guadagnato circa 150mila euro, una cifra enorme per il ruolo che ho fatto».

«Prima c'erano molti più soldi nel mondo dello spettacolo, dalle fiction ai programmi televisivi - ha aggiunto Fabrizio Corona -. In televisione hanno abbassato i cachet degli artisti delle ospitate. Funzionzionava così se io andavo a Verissimo o ad un'altra trasmissione Mediaset, la prima volta, prendevo non so 50mila euro, quello diventava un precedente. Tu per le ospitate successive facevi i contratti in base a quello».

L'ex re dei paparazzi ha concluso: «I prezzi delle ospitate erano molto alti. Anche se eri un conduttore con un tuo contratto, se andavi in altri programmi da ospite, quelle ospitate ti venivano pagate a fior di soldi primi».