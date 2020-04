Fase 2, Ministro Boccia a Live non è la D'Urso: «Resta l'autocertificazione. Sì a pranzi di famiglia, no alle feste». Francesco Boccia, ministro per gli affari regionali e le autonomie nel Governo Conte II, chiarisce durante il talk domenicale di Barbara D'Urso la Fase 2 annunciata in diretta dal Premier Giuseppe Conte con l'allentamento delle misure restrittive di contenimento al coronavirus.

Ministro, chiede la D'Urso, per spostarsi serve o no l’autocertificazione?

«Importante specificare che la Fase 2 e tutto quello di cui staimo parlando entrerà in vigore il 4 maggio. L’autocertificazione resta, tutto quello che cambia è l’industria che finalmente riparte. Salvare posti di lavoro e rilanciare l’economia è priorità assoluta. Dal 4 a 18 maggio non si allenta nulla, i ricongiungimenti familiari erano necessari, ma non ci può essere un esodo».



Il Premier Conte ha parlato di attività sportive, aprendo i parchi si potrà ricominciare a correre?

«Sì si potrà fare rispettando le distanze sociali, se il Sindaco dovesse prendere atto che ci sono assembramenti e non vengono rispettate norme di sicurezza, può però chiudere il parco».



Quando potremmo uscire, potranno uscire tutti?

«Potranno uscire tutti con autocertificazione, per fare la spesa, o la passeggiata intorno al palazzo. Non c’è distinzione d’età ma è evidente che questo virus si abbatte in particolare su persone più anziane».

Dal 18 maggio cosa cambia?

«Non lo sappiamo ancora. Più si abbassa il contagio più le misure si allenteranno».



I pranzi di famiglia si potranno fare?

«Sì ma solo nella stessa città. I trasferimenti tra le regioni restano vietati. Bisogna essere consapevoli delle persone con cui si è stato in contatto. L’importante è che non sia una festa».



