Fatima Trotta dalla tv all’arte grafica: «Presto un grande evento a Napoli»

Si chiama “La fabbrica di un sogno” ed è un’opera serigrafica realizzata a quattro mani da Fatima Trotta insieme all’artista torinese Gianni Moramarco. «Da subito mi sono innamorata delle opere di Gianni. Poi ci siamo conosciuti e abbiamo deciso di collaborare. Dall’estate scorsa, abbiamo iniziato a lavorare a quest'idea prendendo spunto, in realtà, dal musical che ho portato in scena insieme a Sal Da Vinci “La fabbrica dei sogni” e dal personaggio che interpretavo: la dottoressa Paura, molto simile a una delle protagoniste di Gianni Moramarco. Donne dalla doppia personalità con un viso angelico ma di carattere», spiega Fatima Trotta.

“La fabbrica di un sogno” è stampata con tecnica serigrafica fine art giclée presso la stamperia Arti Grafiche della Torre per Edizioni Art Flux Arte Contemporanea in cento esemplari. Ogni grafica è firmata dagli autori il che rende ogni esemplare un originale multiplo d’artista. L’opera attualmente fa parte della esposizione “Un viaggio in fondo ai tuoi occhi” di Gianni Moramarco alla Saccone Art Gallery di Caserta ma dice Fatima Trotta: «Ora abbiamo iniziato un po’ in sordina facendo questa sorta di esperimento a Caserta però il mio obbiettivo primario è quello di fare un mega evento, una grandissima mostra a Napoli per cui io e Marco dobbiamo lavorare sodo per realizzare altre opere».