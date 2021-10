Federica Nargi diventa Heater Parisi a “Tale e Quale Show”. Cristiano Malgioglio la fulmina: «Sembravi Stanlio»

Federica Nargi cerca il riscatto a “Tale e Quale Show”, dove stavolta veste i panni di Heather Parisi e interpreta il brano “Disco Bambina”. L’esibizione è buona e i giudici hanno un parere positivo, ma Cristiano Malgioglio non manca di bacchettare l’ex velina: «Con quell’accento sembravi Stanlio…».

APPROFONDIMENTI IL GIUDIZIO Federica Nargi a Tale e quale Show, l'interpretazione convince... L'ESIBIZIONE Tale e Quale Show, Stefania Orlando duetta con Fausto Leali e diventa... L'ESIBIZIONE Pierpaolo Pretelli a Tale e Quale Show, Giulia Salemi scrive ad...

Federica Nargi a "Tale e Quale Show". Cristiano Malgioglio la fulmina

Federica Nargi di nuovo impegnata sul palco di “Tale e quale show”. La classifica del programma di Carlo Conti non le sorride, nonostante l’impegno, e cerca il riscatto vestendo i panni di Heather Parisi con il brano “Disco Bambina”. L’interpretazione non è male e conta di un complesso balletto, appressato dai giudici: «Fai un vero e proprio show con la tua versatilità – ha osservato Loretta Goggi - ti faccio i complimenti». Concorde anche Giorgio Panariello: «Ci riporti indietro nel tempo, ti sei impegnata molto. Devo fare i complimenti al trucco perché il volto è identico. Comunque molto brava».

Molto diretto come al solito Cristiano Malgioglio, che non risparmia critiche alla povera Federica Nargi: «Io non faccio mai i complimenti, ma la coreografia era bellissima. A lei è mancata prima di tutto l’energia di Heather Parisi. Poi l’accento, mi sembrava di sentire Stanlio… La ricordi la coppia formata da Stanlio e Ollio?! Ho cercato di chiudere un occhio ma purtroppo me li hai fatti chiudere tutti e due…».