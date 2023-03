Federica Panicucci lascia Mattino Cinque: «Addio dopo 14 anni, se ne andrà al termine della stagione»

Federica Panicucci potrebbe lasciare a breve Mattino Cinque. Secondo il settimanale Oggi la conduttrice si appresterebbe a concludere questa stagione, che l'ha premiata in fatto di ascolti, per poi abbandonare definitivamente il programma.

La conduttrice è al timone del programma mattutino di Canale 5 dal 2009, dopo essere subentrata a Barbara D'Urso. Secondo il settimanale Oggi però il prossimo autunno Federica potrebbe lasciare il programma. Non è chiaro però se il programma resterà con un solo conduttore oppure se ci sarà una eventuale sostituta, o sostituto di Federica.

Pare che Federica lascerebbe il programma per un altro progetto lavorativo. A tal riguardo si vocifera che potrebbe diventare la conduttrice in un programma serale di Italia Uno, una scelta dell'azienda che non è ancora chiaro se sia una promozione o una retrocessione, visto che perderebbe la rete ammiraglia la Panicucci. Italia Uno non se la starebbe cavando bene in fatto di ascolti e forse Federica Panicucci potrebbe rientrare in un eventuale progetto per rilanciare la rete nella prossima stagione televisiva.