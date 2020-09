Federica Panicucci torna da lunedì con Mattino Cinque: «Non vedo l'ora di stare con voi»

Ultimo aggiornamento: 16:17

Era fine maggio quando la conduttrice,, aveva salutato il suo pubblico in anticipo per lasciare spazio alle news e al suo collega Francesco Vecchi. Ora è tempo di tornare.«Buona domenica a tutti! Domani ricomincia @mattino5tv ! Non vedo l’ora di tornare da voi! Mi raccomando, vi aspetto su Canale5!!» Con un post su Instagram Federica Panicucci saluta il suo pubblico e annuncia il ritorno in tv.A partire da lunedì 7 settembre,In diretta dagli studi di Cologno Monzese, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 8.45, il programma della testata giornalistica Videonews, tornerà ad intrattenere il pubblico con notizie di attualità, cronaca, economia, politica ma anche con argomenti più leggeri come spettacolo, costume, gossip e società.Due ore di diretta quotidiana con news, approfondimenti, collegamenti esterni, servizi, ospiti in studio e testimonianze esclusive.