Federica Pellegrini minaccia concorrente a Pechino Express: «Ti accorcio di 10 centimetri»

Federica Pellegrini perde le staffe a Pechino Express. L'ex nuotatrice, in gara con il marito Matteo Giunta, ha vinto le ultime due tappe nel Borneo Malese. I Novelli Sposi sono i favoriti per la vittoria finale, spinti dall'estrema competitività della Divina, che si approccia alle avventure con la stessa grinta di quando si tuffava in vasca. L'ultima puntata si è chiusa con il botto.

Nelle anticipazioni è andato in onda uno sfogo di Federica Pellegrini, che parlando a un'altra concorrente ha minacciato: «Ti accorcio di altri 10 centimentri». Una frase alla quale Totò Schillaci ha risposto: «Sei pazza?». Gli autori non hanno mostrato a chi fosse indirizzata, lasciando lo sfogo in sospeso fino a giovedì prossimo, ma i social sono sicuri: «Ce l'aveva con Barbara Prezia», influencer delle Mediterranea.

Sui social l'ex campionessa olimpica è stata criticata per la sua estrema voglia di vincere al programma. E lei ha risposto stizzita: «Tranquilli che a stare sul ca**o perché mi piace vincere ci sono abituata. Sono una donna. Abbasso i bulli».