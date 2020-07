Federica Sciarelli, addio a Chi l'ha Visto? «Mi hanno chiesto di resistere, sento addosso tanto dolore»

Ultimo aggiornamento: 22:54

è in procinto di lasciareLe voci che circolavano da settimane davano la conduttrice diprossima a lasciare il timone della seguitissima trasmissione dopo ben 16 anni per dedicarsi agli approfondimenti politici.ha chiarito tutto in un'intervista asvelando un retroscena: «Avevo chiesto di lasciare ma l’azienda e tutti i direttori mi hanno chiesto di resistere e ho accettato».Lal'avrebbe convinta a restare, sebbene avesse manifestato l'intenzione di fare un passo indietro: «Sono una spugna, prendo ildegli altri e cerco di trasformarlo in rabbia civile. Però questo è un programma che ti porti addosso e alla fine ne risenti. Amo Chi l’ha visto perché mi fa sentire utile, ma avevo voglia di staccare, di fare un passo indietro per un po'... Non è stato difficile convincermi, sono fiera del nostro lavoro. Siamo un servizio pubblico attivo sette giorni su sette».Ogni anno come una sorta di tormentone estivo si rincorrono le voci su un suo possibile abbandono. Questa volta pare che Sciarelli fosse abbastanza decisa a fare una pausa. Il suo è un programma in cui difficilmente si può staccare, si entra nel cuore dei telespettatori e anche dei familiari degli scomparsi. Un ruolo sociale di primo piano che non smette di ricoprire neanche quando è in vacanza.