Federico Massaro: «Voglio vincere il GF per permettere a mia sorella di diventare mio fratello»

Il Grande Fratello si avvia verso il gran finale e ogni puntata del reality si fa sempre più decisiva. Dopo la tempesta c'è sempre il sole e, infatti, nella casa si respira un'inedita aria di pace. A tale proposito, Federico Massaro, durante l'ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, ha raccontato alcuni episodi della sua vita privata in confessionale.

Federico Massaro dopo le tante nomination che ha ricevuto è riuscito a mettersi a nudo raccontando una parte della sua vita che ha tenuto riservata. «Io sono venuto al Grande Fratello non per una scelta personale, ma perché volevo vincere per mio padre che si è ammalato di una cosa grave - ha sottolineato Federico Massaro -.

Volevo vincere per lui e per permettere a mia sorella di diventare completamente mio fratello, perché è una cosa complicata. La mia famiglia è complicata e non c’è niente di superficiale in quello che faccio e in quello che ho vissuto».

Il gieffino ha aggiunto: «Se mi interessano pure le donne? A me interessano tutte le persone. Non mi faccio gli harem io. Se mi piacciono le donne più grandi? Sì certo anche le donne più mature».

Dietro la partecipazione di Federico Massaro al reality si celano ragioni molto profonde che hanno particolarmente emozionato i telespettatori del Grande Fratello.