Fedez, così ha fatto arrabbiare la Ferragni (rubandole la scena): «brillo» in diretta, i messaggi politici, il bacio con Chemical

Chiara Ferragni lo aveva detto prima dell'inizio del Festival: «Io sono qua a rappresentare me stessa, non a rappresentare Fedez o la coppia». Tradotto: qualunque cosa lui faccia, io non c'entro. Ma soprattutto: questo è il mio Sanremo, non il suo. L'ormai iconico bacio con Rosa Chemical, in questo senso, è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, dopo una settimana di “errori” - almeno dal punto di vista della Ferragni - che hanno attirato l'attenzione più su Fedez che su di lei.

I messaggi politici

Fatta salva la striscia quotidiana di "Muschio Selvaggio", dove pure ne ha sparate alcune delle sue, Fedez ha messo in imbarazzo sua moglie in più di un'occasione, sia in diretta tv che sui social. L'esibizione della seconda serata a bordo della Costa Smeralda, durante la quale ha strappato una foto del vice-ministro Bignami, era stata il primo campanello d'allarme per la Ferragni: a Sanremo non c'è solo lei, ma anche - e prepotentemente - lui. «Mi assumo le responsabilità di quello che ho fatto e mi appello all'articolo 21, il testo non era concordato con lo staff Rai», si affrettò a precisare Fedez. Ma era già troppo tardi.

La diretta Instagram da ubriaco

Non contento, durante la serata delle cover il rapper si è esibito all'Ariston con gli Articolo 31 e nel bel mezzo della canzone ha urlato: «Giorgia legalizzala!». La Rai si è immediatamente dissociata, mentre la Ferragni - tenendo fede a quanto promesso prima del Festival - si è trincerata dietro un “no comment”. In un'occasione però ha rischiato davvero di compromettersi: dopo l'esibizione Fedez si è collegato in diretta Instagram con Chiara, la quale annusando il pericolo ha subito troncato la comunicazione. «Sei ubriaco?», chiese lei. «Un po' brillo», rispose lui. «Sentiamoci dopo che hai finito la diretta», concluse Chiara. Ciononostante, Fedez ha continuato la sua live, attaccando Anna Oxa - colpevole secondo il rapper di «non aver ripettato la fila» durante le prove - e conquistando così un altro po' di attenzione mediatica.

Il bacio con Rosa Chemical

Arriviamo infine all'ultima serata: sul palco c'è di nuovo Chiara Ferragni e stavolta gli occhi non possono che essere tutti per lei. Almeno in teoria. Fedez è seduto in prima fila all'Ariston, accompagnato da suocera e cognate. Durante l'esibizione di Rosa Chemical, il marito della Ferragni prima mima un amplesso con il trapper in gara, poi lo bacia appassionatamente in eurovisione. Il resto è storia: durante un break pubblicitario Fedez raggiunge la sua Chiara sul palco (come a volersi giustificare) e lei lo porta dietro le quinte per chiarire.

Il silenzio social

Da allora sui social - che per i Ferragnez significano vita - non sono più apparsi insieme, nemmeno in una story. Per qualcuno è tutta una strategia in vista del lancio della seconda stagione della loro serie. O forse, più semplicemente, Fedez ha fatto incavolare seriamente Chiara, rubandole la scena in quello che avrebbe dovuto essere il "suo" Festival. E, se così fosse, non si potrebbe nemmeno darle torto.