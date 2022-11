Fedez, l'annuncio durante la diretta: «Maurizio Costanzo è morto». La reazione allo scherzo di pessimo gusto

Durante una diretta Instagram dicono a Fedez che Maurizio Costanzo è morto, ma la reazione del rapper è da applausi. Nel corso di una diretta con i suoi followers, Fedez legge tra i messaggi una persona che scrive «Maurizio Costanzo riposa in pace», immediatamente si chiede preoccupato se sia morto, visto che non sapeva nulla.

Subito si è messo a cercare se quanto scritto fosse vero o meno, per evitare di cadere in una fake news, e sono bastati pochi minuti per capire che in realtà quello del suo follower era stato solo uno scherzo di pessimo gusto e che il giornalista, marito di Maria De Filippi, in realtà è vivo e vegeto. Fedez è apparso subito molto preoccupato visto che non ha mai nascosto la grande stima che prova verso Costanzo e il bel rapporto che c'è tra i due.

Scoperto che era uno scherzo ha sorvolato senza molte polemiche, ma visibilmente felice del fatto che Maurizio non avesse alcun problema. Tra i due c'è un buon rapporto di amicizia, al punto che tempo fa fu proprio a Costanzo che il rapper concesse una lunga intervista in cui si mise a nudo parlando anche degli aspetti più intimi e delicati della sua vita privata.