Fedez, il messaggio per l'amica Mara Maionchi positiva al coronavirus

Anche Fedez fa il tifo per Mara Maionchi. La produttrice discografica è risultata positiva al coronavirus e le sue condizioni, dopo quelle di Federica Pellegrini, hanno lasciato ipotizzare un focolaio a "Italia's got talent". La Maionchi e il marito di Chiara Ferragni sono amici sin dai tempi di "X Factor". Si sono conosciuti facendo i giudici del talent show e hanno continuato a frequentarsi anche quando l'avventura nel programma è terminata.

Leggi anche > Raoul Bova svela a Verissimo il motivo del dimagrimento e il periodo difficile: «Mia madre forse è morta di Covid, ma non lo dicono»

In una delle stories di Intagram il cantante ha pubblicato una foto in compagnia di Mara e del piccolo Leone. Lo scatto risale a circa un anno fa. La frase che accompagna il post è «Forza Mara». Maionchi è stata ricoverata in un ospedale di Milano. A darne notizie è stata la giornalista Selvaggia Lucarelli su Tpi, specificando che le condizioni della discografica non desterebbero preoccupazioni.

A confermare la notizia arriva lo stesso account Instagram di Mara Maionchi. Sul social del giudice di Italia's got Talent è stato recentemente postato un suo scatto sorridente assieme alle collaboratrici, seguito da un messaggio da parte dello staff: «Grazie per gli splendidi messaggi, la Mara è serena e in ottime mani! Un abbraccio mascherato Staff. Numerosi gli auguri di pronta guarigione da vip e followers.

Ultimo aggiornamento: 22:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA