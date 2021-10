Fedez, torna in Rai. Il rapper al talk di Fazio. «Spero che mi presentino così: Da m***a nazionale diventa ospite»

«Old but gold» e «Ops» con un'emoticon sono stati i primi commenti di Fedez alla notizia del ritiro della querela della Rai in merito ai fatti del Concertone del Primo Maggio e all'accusa di censura. In due storie Instagram, il rapper italiano riprende due articoli che riportano la news e mostra la sua soddisfazione con poche parole e tre emoticon con pagliacci, non casuali: il tutto è riporta alla sua mail di risposta inviata nei mesi scorsi alla vigilanza Rai. Ma non solo. Domani, 3 ottobre, il rapper tornerà in Rai in occasione della prima puntata di debutto del talk di Fabio Fazio. E, infatti, poche ore fa, ha postato un'altra storia ig dove ha ripreso un tweet in cui si sottolinea come da «m***a nazionale diventa ospite della Rai», a cui ha aggiunto: «Spero che domani mi presentino così».

Si chiude così una polemica tra le più seguite: esattamente cinque mesi fa, Fedez pronunciava un un’infuocato discorso pronunciato sul palco dell’evento del Primo Maggio, denunciando il tentativo di censura politica da parte dell'azienda e pubblicò online l’ormai famoso video della telefonata con la vicedirettrice Ilaria Capitani.