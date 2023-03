Felicissima Sera, Pio dedica la puntata a suo padre morto una settimana fa: «Ciao papà». Amedeo: «Scusa se non ti sono stato vicino»

Ieri prima puntata scoppiettante di Felicissima Sera. Il parterre era davvero d'eccezione. Tra Gigi D'alessio, Silvia Toffanin e Giovanna Civitillo gli ascolti hanno premiato Pio e Amedeo. Una tv irriverente ma che riporta al varietà. Gli ingredienti son sempre gli stessi della scorsa edizione, che piacciano e no, ma quest'anno (ha detto il duo) si punta all'inclusività: «abbiamo scelto un ballerino ciccione che non sa ballare per questo motivo».

Risate, imbarazzo ed emozione, ieri lo show ha fatto il boom di ascolti. E poi ad un certo punto, verso il finale, tutto è cambiato. A Felicissima Sera, Pio e Amedeo ad un certo punto hanno svestito i panni dei comici irriverenti e a sorpresa si sono commossi. Una serata davvero difficile per Pio D'Antini che una settimana fa ha perso il padre.

Nonostante il lutto il comico ieri sera è andato in onda con la prima puntata del suo show al fianco del suo compagno di palco. Alla fine dello show Amedeo si è girato verso l’amico chiedendogli scusa: «Noi facciamo un bellissimo mestiere, però a volte ci sono giorni particolari e difficili. In questi giorni io non ho potuto stare vicino ad un amico che ha vissuto un momento brutto. Questo perché ho dovuto mandare avanti la baracca qui. Questo amico è proprio lui. Gli volevo dire scusa e che gli voglio bene. Non sarà facile, il papà è andato via da pochi giorni. Non è facile venire qui e ridere dopo questo, quindi scusami e grazie davvero». Pio ha ringraziato Amedeo e poi ha dedicato la puntata a suo padre: «Mio padre non apprezzava troppo Emigratis, ma gli piaceva tanto Felicissima Sera. Quindi questa prima puntata della nuova edizione voglio dedicarla proprio a lui. Ciao papà ciao».

Il post

Una settimana fa Pio ha svelato sui social la morte di suo padre Gildo D'Antini: «Hai smesso di soffrire e forse era quello che desideravi realmente in questo giorno così triste per tutti noi. Grazie perché ogni volta mi davi il consiglio giusto con infinita saggezza, perché mi hai insegnato la lealtà. Sei stato un grande uomo, un uomo di altri tempi. Dicono che io sia quello che ti somiglia di più. Ne vado fiero. Da oggi noi tutti avremo un angelo che da lassù ci proteggerà. Io, da parte mia, ogni volta che guarderò il cielo troverò una stella, la più bella, la più raggiante e cercherò di fotografarla “al meglio” come piaceva a te. Ed è lì che ti ritroverò. Ti amo vita mia, così mi hai detto il giorno di Natale. Fai buon viaggio e indicami sempre la retta via».