Fenomenologia di Made in Sud: in fila davanti all'auditorium Rai per lo show comico

Mercoledì 1 Maggio 2019, 11:30

Ogni lunedì dalle 18.30 iniziano ad assieparsi davanti ai cancelli degli studi Rai di Napoli. È il popolo di «Made in Sud», lo show comico terronista di Raidue. In viale Marconi arrivano i fan, spesso in autobus organizzati, il camioncino che vende panini e bibite, le macchine della polizia municipale. Quasi come allo stadio o a un concerto rock. Una scena che si ripete ogni domenica, per le prove generali della puntata, e il lunedì per la diretta: gli organizzatori sono costretti a transennare lo spazio antistante l'auditorium per organizzare file ordinate.Far parte del pubblico di una puntata di «Made in Sud» non è cosa semplice. «Ho dovuto fare un casino per avere il biglietto», spiega Rosa, 20 anni, in fila all'ingresso: «Tre mesi fa ho inviato un'email al programma segnalando i nominativi. Quando ci hanno avvisati che eravamo stati scelti, mia mamma è venuta qui, ha fatto una fila infinita per avere i biglietti e... adesso ce l'abbiamo fatta». Pagando 10 euro a persona: «Il ricavato va in beneficenza alla curia, è destinato ai bambini di Napoli», ricorda Francesco Pinto, direttore del centro di produzione partenopeo. In passato i soldi raccolti sono stati devoluti a Città della Scienza e alla Fondazione Polis.