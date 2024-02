Ferilli con «Gloria» Raiuno: «Ma no a Sanremo e regie. Non ne sarei mai capace»

Mancava dalla fiction Rai da oltre 10 anni: Sabrina Ferilli - affiancata da Massimo Ghini, Sergio Assisi, Emanuela Grimalda per la regia di Fausto Brizzi - torna in prima serata su Raiuno con una serie che strizza l'occhio a film come «Viale del tramonto» ed «Eva contro Eva», e alla serie francese «Call my agent». È «Gloria», in onda lunedì 19 e poi il 26 e 27 febbraio su Raiuno. «Il nostro è un mestiere particolare», sottolinea l'attrice romana, che dice due «no» decisi: all'idea di diventare regista di sé stessa sull'onda di Cortellesi, Buy e Ramazzotti; e all'ipotesi di condurre il Sanremo. Entrambe con la stessa motivazione di fondo: «Non ne sarei capace».